KAS TEADSID? ⟩ Need kolm kehaosa on ainsad, mida pead iga päev pesema

Paljud meist käivad liiga sageli duši all või vannis ning ekspertide sõnul võib see meie kehale pigem kahju kui kasu tuua.

Tõepoolest, üks ekspert ütleb, et meil on tegelikult ainult kolm kehaosa, mida tuleks iga päev põhjalikumalt seebiga pesta. Need kehaosad on kaenlaalused, jalgevahe ja jalad. Kõigi teiste kehaosade puhul piisab lihtsalt veega loputamisest.