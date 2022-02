Et mõista luksumist, peab teadma diafragmat – peamist hingamist kontrollivat lihast, mis asub vahetult kopsude all ja kõhu lähedal. Hingamisel tõmbub diafragma kokku ja rindkere laieneb. Luksumine on selle lihase äkiline spasm, mis saadab ajule sõnumi, et see üha sulgeks kurguklappi – sellest ka luksumise heli.