TASUB TEADA ⟩ Pea igal soolevähiga inimesel on üks neist kolmest sümptomist

Soolevähk on levinud ja järjest sagenev haigus, mis kuulub kolme kõige sagedamini esineva kasvaja hulka kogu maailmas ning on sageduselt teine surmapõhjus Euroopas. Ka Eestis on soolevähki haigestumine viimase 30 aasta jooksul pidevalt tõusnud ja haigestunute arv järjest suureneb.