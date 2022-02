HELLENISTLIK ENNUSTAMISKUNST ⟩ Oma käesoleva eluaasta kohta peaksid teadma seda

See tuntud hellenistlik astroloogiline ennustamisviis põhineb inimese vanusel ning võimaldab mõista, millele inimene kindlatel eluaastatel suuremas pildis keskenduma peab. Selle meetodi nimetuseks on aastased profektsioonid .

Selle järgi on inimese eluaastad seostatud astroloogiliste majadega nii, et ühele aastale vastab üks maja - 1. eluaastal (vanuses 0 kuni 1) läbib inimene oma sünnikaardi 1. maja, mis on seotud välimuse, isiksuse ja identiteediga - «mina olen». 2. eluaastal (vanuses 1 kuni 2) läbib ta oma sünnikaardi 2. maja jne. Vanuses 11 - 12 tuleb keskenduda 12. majale ning pärast 12. sünnipäeva taas 1. majale.