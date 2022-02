Armastuse leidmine, romantika, pulmad... Näib, et suur osa inimesi enam ei unistagi sellest. Kolmandikku vaevab tõsine hirm abiellumise ees. Mis on kolm peamist asja, mida kõige enam kardetakse?

Unistustes on kõik lihtne - noormees, kellelt seda oodatakse, teeb kaunitarile abieluettepaneku. Viimane ütleb jah. Kõik toimub romantilise üllatuse vormis, imekaunis kohas, muusika ja lilledega, õnnepisarad silmis. Aga päris elu selline pole. Ligikaudu kolmandik noori kogeb abiellumise suhtes tugevat ärevust, mida võiks nimetada pulmapaanikaks, avaldab Crossswalk.com. Üha enam juhtub, et käepaluja mistahes soost saab eitava vastuse osaliseks. Või läheb midagi muud suurejoonelises plaanis vett vedama ning lõhki läheb nii pulmamõte, suur tunne kui suhe.

Mida armunud kardavad

1. Hirm: äkki kusagil on keegi parem?

Kui kujutleda paari heitmist teineteisele pühendumise sümbolina on see erakordselt nõme hirm. Ja ühtlasi võti, miks nii paljud abielluda ei julge või otsust lõputult edasi lükkavad. «Mõtleme veel, kiiret ju pole...,» võib kõlada viisakalt ning maskeerida just seda hirmu. Kui kallim oleks kindel, et sa oled tõesti väärtuslik, siis ta tegutseks ega keerutaks.

Hirmu juured peituvad FOMOs, mis tähendab tõlkes hirmu millistki ilma jäämise ees. Häda algab harjumusest kogu elu sotsiaalmeedias jagada ning teha seda mõistagi ilusamaks valetatud viisil. See võimendab illusiooni, et kõigil teistel on midagi paremat kui endal. Teistel on parem pidu, ägedam töö, ilusam maja, tegijam mees, kaunim naine ja nii edasi lõpmatuseni. Illusioonid puhutakse suureks kui seebimullid. Inimeste õnnetuse tegelik põhjus on võimetus kohal olla, sest mitme kanali vahel vibreerides ei suuda nad nautida ühtegi. Sama juhtub mitme suhte vahel pendeldades suutmata otsustada. Olles koguaeg valvel kellegi parema pildile ilmumiseks pole võimalik kedagi armastada. Tinderi vallaliste vitriin on ju ka näiliselt lõputu...

2. Hirm: äkki armastus läheb üle?

Meie peas elavad ahistava stereotüübid, kuidas käib paarisuhe, suhtlemine ja õnnelik olemine ning ootused on lühidalt väga suured. Lisaks on selles pildis veel valesti üks suur ja ohtlik detail - oskamatus suhelda. Ideaalses suhtes, mis sõlmitakse kahe inimese vahel, kes on teineteisele «need õiged» toimib kõik ilma sõnadeta. Kõlab absurdselt, ometi seda usutakse. Pole vaja öelda, mida soovid ning kuidas - küll see õige teab. Kuid elu näitab, et loomulikult ta ei tea. Ja levinud viis reageerida on selle peale lakata teda armastamast, sest vaene partner on sind alt vedanud ja ootusi petnud. Samas olukorras võiks lihtsalt ausalt vastastikused ootused ja vajadused ära rääkida ja näitemängu lõpetada. Tunne, mis kaua kasvab, ei kao ka üleöö.

3. Hirm: äkki ma muutun samasuguseks nagu mu vanemad?

Vanemad võivad olla ka imeline eeskuju, kelle moodi suhet just soovitakse. Ka see on keerukas valem - oma isa või ema analoogi on raske leida ning suhtepartnerina sinule enesele ei pruugigi ta sobida. Kuid sagedasem on terav kontrast vanemate halbade suhete ja romantiliste unistuste vahel. «Kas siis, kui ma abiellun, muutun samasuguseks?»

Kas mees lahustub diivanile? Naine hakkab igal juhul näägutama? Inimesed mossitavad, tülitsevad, ajavad kiusu või harrastavad muid ebaterveid ja ebaküpseid suhtemustreid. Kogemus näitab, et päritoluperest võetakse tõesti üle nii mõndagi. Kuid rohkem tehakse seda teadmatu jäljendamise teel. Hea uudis - kui sa mõnd mustrit juba märkad ja teadvustad, siis saad sa ise otsustada, kas soovid seda jätkata või muuta.

Olukorra teeb palju riskantsemaks noore põlvkonna harjumus elada kogu oma elu sotsiaalmeedias, publiku silmade all. Nii on ka armumised, käepalumised, pulmad ja muud privaatsed tundetulvad üldsegi mitte privaatsed. Sellest kummalisest reaalsusest inspireerituna jõudis sel kevadel kinolinale romantiline muusikafilm «Abiellume», kus juhtub kõik see, mida oma elu avaliku aplausi saatel elajad kõige enam kardavad.

Jennifer Lopez ei koge imekaunis värskes filmis sugugi vaid helgeid tundeid, vaid ka draamat, reetmist, emotsionaalset kokkuvarisemist. Kui riskantne on kõike kogu maailmaga jagada? Selle küsimuse üle jätab see lugu pikalt juurdlema. FOTO: Universal Pictures

Abiellumine Eesti moodi

Eesti statistikaameti kinnitusel on koroonaaeg isu abiellumise järele kõvasti kahandanud - lausa 9,1%. Võib ju säilitada optimismi ja loota, et ehk on noorpaarid keeruliste aegade tõttu lihtsalt pulmad edasi lükanud. Siiski kinnitab kogemus, et kui kaks armunut ei otsusta abiellumise kasuks esimese pooleteise aasta jooksul siis väheneb kõvasti tõenäosus, et nad seda üleüldse kunagi teeksid.

Huvitav fakt on Eesti pulmastatistikas aga see, et lahutamine on endiselt sama populaarne - see arv on jäänud samaks, mis enne koroonat. Kuid õigus pole õnneks ka neil, kes väidavad, et viimaste paari aasta mõjul on kõik paarid sügavas stressis ning aina lahutavad raginal. 2020 aastal oli lahutusi isegi 235 võrra vähem kui aasta varem.

Suures plaanis võib öelda, et inimeste soov suhtele pühenduda ja kallimaga kokku jääda on kümne aasta lõikes isegi paranenud. Kui 2010 aastal lahutati sõlmitud abielude kohta neid 59% siis 2020 moodustab lahutuste arv pulmadest vaid 41,9%.

Kes siiski vaikselt pulmadest unistab saab kergendatult ohata - äkki läheb õnneks? Kui varem lahutas ligi 60%, siis täna jääb partnerid kokku ligi 60%. Lootust natukene nagu oleks.

Owen Wilson ja Jennifer Lopez sel nädalal linastuvas romantilises pulmaafilmis «Abiellume» FOTO: Universal Pictures

Romantikute rõõmuks

Kõige selle peale võib dramaatiliselt ohata. Või siis vaadata samal viisil nagu me täna suhtume koroonapaanikasse - võtaks parem rahulikult. Veel parem - leiaks midagi positiivset, mis tuju tõstab.

Kõigi romantikute ja pulmafännide rõõmuks jõuab kohe-kohe ekraanidele suur ja särav romantiline komöödia «Abiellume» (Marry Me). Filmis on ootamatuid käänakuid, pisaraid, draamat, tuliseid tundeid ja südamlikku huumorit. Lisaks särab peaosas üles astuv Jennifer Lopez omas elemndis tantsija ja lauljana. Hoia kõrvad lahti - selles filmis kõlab ohtralt uut muusikat.

Apollo naistekas on kinoõhtu, kuhu on oodatud kõik, kes väärtustavad eksklusiivsust, head seltskonda ning vinget meelelahutust! Haarake kaasa oma parimad sõbrannad ja veetke koos auhinnaloosi ja hea filmi saatel üks meeldiv õhtupoolik! Pileti saad siit!