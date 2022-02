Sõltuvuslikud käitumismustrid on inimesele väga omased ning võivad väljenduda rohkem või vähem süütumal moel. Nii on ka igal sodiaagimärgil oma teatud harjumused, mille juurde nad ikka ja jälle naasevad, mistõttu neid võib nimetada koguni sõltuvusteks. Milline on sinu sõltuvus?