JOO TARGALT ⟩ Parim kellaaeg napsi võtmiseks

Ehkki paljud armastavad pühapäevase brunch’i juurde võtta Mimosat, siis toitumisspetsialistid hoiatavad tühja kõhuga joomise eest. Kui jood tühja kõhuga, jõuab alkohol kiiresti vereringesse. Nii et enne jooma hakkamist on alati hea mõte süüa.

Kui alkohol imendub vereringesse liiga kiiresti, võib see olla ohtlik ja suisa mürgine. Selleks, et vältida võimalikke halbu tagajärgi, mis võivad tekkida rohke alkoholi ja vähese toidu kombinatsioonist, soovitavad spetsialistid kõrvutada oma napsud õhtusöögiga – see on tavaliselt päeva kõige suurem toidukord, mis on täis süsivesikuid, rasvu ja valke, mis aitavad aeglustada alkoholi imendumist vereringesse.