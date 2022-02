Rääkides adrenaliinisõltlastest, tuleb kõigepealt pähe võibolla ekstreemsport ja benji-hüpped, kuid tegelikult kuuluvad siia alla mistahes tegevused, mis loovad inimesele teravaid kogemusi ja emotsioone. See on vajadus kogeda piirisituatsioone - mõne inimese jaoks võib see tähendada isegi sõltuvust tülidest, vaidlustest ja konfliktidest.