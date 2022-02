NÄDALAPROGNOOS ⟩ On oodata värskust, põnevust ja erutavaid sündmusi - miski ei hoia enam tagasi!

Tasub olla valmis võtma vastu suuremat vabadust ja originaalsust - tiigriaastal on see ainus, mis loeb. Vanad metoodikad on oma aja ära elanud, ülemäärane stabiilsus ei vii enam sihile. Võtmesõnad on julgus, vaprus, spontaansus ja liikumine!