Lameda Maa vandenõulased usuvad, et Maa on pigem lame tasapind, kui sfääriline kuju.

Lameda Maa vandenõu on tekitanud paljudes hämmingut. Üks inimene alustas raha kogumise kampaaniat, et saata lamemaalaseid kosmosesse, tõestamaks neile, et planeet on ümmargune.