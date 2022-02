Kuidas oleks viina ning Proseccoga immutatud viinamarjadega? Jah, see kõlab küll alguses pisut kahtlaselt, ent tegelikult võivad just need täiskasvanutele mõeldud marjad sinu peolaua tõelisest edust puudu olla. Pealegi – mis võiks pühapäevasele brunch'ilauale veelgi paremini sobida, kui vahelduseks mimosadele hoopis mõni alkoholiamps!

Babsi nime kandev vanaema jagab TikToki videos oma retsepti ning ütleb, et kui sa pole neid viinamarju proovinud, oled elus paljustki ilma jäänud. Tema pidudel on need juba tükk aega popid. Retsept ise on samuti väga lihtne.