Lustakas automüügikuulutus naerutab Twitterit: sellega austab sind iga pankur, poliitik, pätt ning Kallase pere

Kuna nüüdsest liigud sa kõrgelt lendavate seltskonnas, tekivad sul võimalused kuulda uutest investeerimisvõimalustest ja innovaatilistest äriideedest enne tavainimesi, tänu millele paraneb su elujärg enneolematul viisil ja sa ei vaata kunagi tagasi ajale mil sa oma tutika Kiaga ringi vurasid ja arvasid, et sa oled elus juba kuhugile jõudnud. Muidugi tuntakse sind ära ka tänavatel ja lihtrahva seas, kus kuuled kuidas su selja taga sosistatakse, ou see on ju see vend kellel on e30 325i manuaal kupee.

Kuid siin on ka üks aga. Antud masin ei sobi abielumeestele, sest kui indlevad naised sellest teada saavad, ummistub su FB uutest tiirastest sõbrannakutsetest, kes on kõik kümned ja su messenger võib rikki minna kuna sulle saadetakse nii palju alastipilte, et internet arvab, et sa oled täiskasvanute sait. Aga kui su vanaeit niikuinii kogu aeg näkku paneb ja niisama kaagutab, siis on see ülim trandulett just sulle loodud ja su uus elu võib alata.

Masina tehnika on lihtsalt super, mootor on läbinud mõned aastad tagasi põhjaliku uuenduskuuri ja tänu sellele on väga tihe nagu teadagi mis. Sidur on väga jäik nagu seesamune ja amatööre ei armasta, nagu korralikule reissingpillile kohane on ka sellel rullul käikude vahed väga lühikesed, nii et kui oled piisavalt kiire käega mees, siis palju vertsude kastile alla ei jää, momendigraafiku toob väga madalale aeglase ülekandega tagadiffer, mis on otseloomulikult LSDga, just nimelt selleks, et kaks ratast ikka kindlalt veaksid ja kõik su sõõrikud oleksid veatud ja kõik poognad eriti graatsilised ning et sa ei jääks one wheel wonderiga häbisse nagu mõni Mersuvend. Mootorit juhib MS progeaju, nii et launchcontroliga on väga tore foori taga börsorite Porschede kõrval seistes püssipauke lasta ja nende närvide peal mängida, tänu millele nad raudselt punase võtavad ja kvalifikatsioonidest välja kukuvad.

Otse loomulikult vajab see fond alguses ka investeeringuid, enne kui raha tagasi tulema hakkab, aga nii on absull iga investeeringuga. Erinevus lihtsalt selles, et selle investeeringuga pole võimalik hävida, sest kui masin varuosadeks müüa teenid sa juba korraliku tootluse tagasi. Muidugi ma loodan, et sa kunagi nii pe***e ei kuku, et antud projekti jupitama peaksid hakkama. Kuid selle raha eest saada sõitev kohe tänavale ja rajale sobiv ülevaatusega 325i kupee, on tõeline taeva kingitus otse Bayerische Motoren Werke AG-st!

NB! kohe kohe on täiesti legaalne suverehvidega kuuma andma hakata, kuigi minu teada on suisa liiklusseaduses kirjas, et N-kategooria sõidukid ja e30 325i kupeed ei pea vabsee talverehve kasutamagi.