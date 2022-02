Liiga paljud meie hulgast isegi ei märka, kui valed need kaks väidet on. Või märkame ja naerame. Inimesed söövad end aina paksemaks. Rasvumine on tõsine terviserisk, järelikult tuleb ülekaaluga võidelda. Ja me võitlemegi! Üks peab dieeti, teine loeb suutäisi ja nimetab seda tervislikuks eluviisiks. Kolmas jookseb trenni igat pidusööki maha rassima. Neljas peab karmi kahevõitlust iga teele sattunud torditükiga. Neid inimesi on palju – liigagi palju, et sellist käitumist veidraks pidada.