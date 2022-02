VIDEO ⟩ Niimoodi saad laiguliseks muutunud isepäevitajast lahti

Iga usin isepäevitaja kasutaja teab, kui ebameeldiv on välja näha nagu mudavannis käinu – mis võib juhtuda, kui kogemata pruunistajaga liialdad. Oranžid käed, jalad ja põlved on inetud ja üsna piinlikud, seda enam, et mõnikord nad lihtsalt ei lähe heledamaks, ükskõik kui kõvasti ka ei püüaks.