Kõigepealt sõnasta oma peas kindlalt, mida või keda sa soovid, kuid ole valmis ka selleks, et saad hoopis seda, mida vajad. Mõnikord teab Universum paremini.

Mõtle esemetele, mis võiksid sinu soovi kehastada – kristallid, mälestusesemed jms. Leia midagi, millega tunned isiklikku sidet ja mis on kooskõlas sinu sooviga. Siin ei ole reegleid ja see ei pea olema eritellimusel valmistatud eriline asi. Kasuta seda, mis sul juba on.