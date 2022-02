ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Tegevused mujal Eestis

Laupäeval toimub Tartumaal tasuta matk, mis sobib kõigile, kellele meeldib liikumine, iseseisev orienteerumine ja looduse avastamine. Tule pere või sõpruskonnaga! Algus ja lõpp Vapramäe Loodusmaja juures.

Suusatamise fännid hakaku aga suuski määrima – pühapäeval toimub Kõrvemaa suusamaraton. See on vabatehnika maraton, kuhu saab end registreerida ka kohapeal. Ärgem laskem nii ilusat talve raisku – tule kindlasti. Põhidistantsiks on 38km pikkune suusarada, kuid proovile saab end panna ka 19km ja 9km rajal. Lisaks toimub ka 3km noortesõit ning lühemad lastesõidud!



Sel nädalavahetusel toimub Munakal rahvusvaheline mäesuusavõistlus FIS Balti Karikasarja III etapp. Olgu öeldud, et see on esimene kord kui Balti Karikasarja võistlust Eestis peetakse. Registreerunud on rekordiline 145 osalejat üle kogu Baltikumi. Tule omadele kaasa elama.

