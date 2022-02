IGA HEATEGU SAAB KARISTUSE? ⟩ Tasuta lapsi hoidnud naise sõbranna süüdistab teda oma laste «mürgitamises»

Ühismeediakanalis Reddit on väga populaarne alaleht nimega «Kas mina olen jobu» ehk ingliskeelse lühendiga AITA (ingl. Am I The Asshole), mille näol on sisuliselt tegemist nõuandefoorumiga, kus küsitakse keeruliste situatsioonide kohta nõu ja soovitakse teada, kes täpselt jobuna käitus. Mõned seal kirjeldatud situatsioonid aga võtavad tõsiselt pead vangutama.

Mina, 24-aastane naine, olen olnud viimased kümme aastat oma elust taimetoitlane. Kuna india köögist leiab väga palju häid taimseid roogasid, siis teengi sageli just sealt pärit toitu, kuigi armastan süüa ka teistest kultuuridest pärinevaid taimetoite.

Mu sõber (36-aastane naine) alustas hiljuti uuel töökohal, seega olen viimase kuu aja jooksul tema lapsi hoidnud. Poisid on 6-, 7- ja 9-aastased ning ma hoian neid esmaspäevast reedeni, vahemikus 11.30 kuni 16.00, sest tema ja ta abikaasa graafikud kattuvad siis ning nad ei saa rahaliselt endale lapsehoidmisteenust lubada. Ma ei võta nende käest selle eest raha, sest tean, et nad mõlemad töötavad miinimumpalgalistel töökohtadel ning neil on rahaliselt raske, seega üritan neid aidata, kui saan.

Minu juures oldud aja jooksul söövad lapsed lõunat ning väikese suupiste. Kuna ma kokkan kõigile, siis on toit tavaliselt india köögist ning taimne, kuigi ma teen lastele vähem vürtsikaid roogasid kui tavaliselt. Lisaks saavad nad suupisteteks puuvilju, friikartuleid või võileibu koos piima või mahlaga. Lapsed armastavad minu tehtud toitu ning söövad oma taldriku alati tühjaks, kõige vanem soovib tavaliselt veel juurdegi. Meil pole kunagi ühtki probleemi olnud.

Kuid eile tuli mu sõber minu juurde koju ning hakkas mind sõimama, et ma olen tema lapsi «näljutanud» ning neid «mürgitanud», sest ma ei anna neile tavalist toitu, kus on liha sees. Ta nõudis, et ma hakkaksin neile tegema korralikku toitu, kus on ka liha ning kasutaksin ainult soola, pipart ning küüslauku selle maitsestamiseks või ta kutsub mulle laste kuritarvitamise ning hooletusse jätmise eest lastekaitse.

Tuleb välja, et tema lapsed ei soovi enam süüa toitu, mida tema ning ta abikaasa valmistavad ning ütlevad, et see on maitsetu, ja küsivad hoopis minu tehtud toitu. See kõik on aga minu süü!

Ma keeldusin ning ütlesin oma sõbrale, et ma ei saa enam tema laste eest hoolt kanda, ning nüüd on ta minu peale veelgi pahasem, nii tema kui ta abikaasa kutsuvad mind jobuks ning ütlevad, et neil pole võimalik oma lapsi mitte kuhugi mujale panna.

Asi ei ole isegi selles, kas ma saaksin rahaliselt endale liha lubada või mitte. Ma töötan kodust tarkvara arendajana ning mul on päeva jooksul palju vaba aega. Kogu toit, mille ma valmistan, sisaldab piisavalt valke, süsivesikuid ning rasvu ja kõiki muid toitaineid, mida inimesel vaja. Lisaks pole tema lapsed kunagi ka minu käest liha palunud.

Kas mina olen jobu ning kas ma peaksin lihtsalt ostma liha ja laskma lastel endale lõunaks singi-juustu võileibu teha? Ma tunnen end süüdi, sest ma tean, et lapsehoiu eest maksmine käib neile üle jõu, kui mina nende laste järgi ei vaata.

Reddit