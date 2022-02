KAS KA SINA? ⟩ Suur osa inimestest kasutab seepi valesti

Kuna seebitükis olevad mikroobid on peamiselt meie enda omad, siis on ebatõenäoline, et nad meid tõsiselt haigeks teevad. Kui sa aga oma seepi regulaarselt ei puhasta, võivad nõrgema immuunsusega või lahtiste haavadega inimesed saada mõne bakteriaalse infektsiooni.

Kui jätad oma seebi kasutuskordade vahel vanniservale hägusesse veeloiku vedelema, on see suurepärane paik bakteritele kogunemiseks – nagu on näha lombi pinnale tekkivast limasest kihist. Vedelseebiga seda riski mõistagi pole.