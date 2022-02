RÄÄGI KAASA ⟩ Kas lastetu naine peaks tööl rohkem panustama, sest tal pole ju pärast tööd midagi muud teha?

Ühismeediakanalis Reddit on väga populaarne alaleht nimega «Kas mina olen jobu» ehk ingliskeelse lühendiga AITA (ingl. Am I The Asshole), mille näol on sisuliselt tegemist nõuandefoorumiga, kus küsitakse keeruliste situatsioonide kohta nõu ja soovitakse teada, kes täpselt jobuna käitus. Mõned seal kirjeldatud situatsioonid aga võtavad tõsiselt pead vangutama.

Üritan olukorda kirjeldada lühidalt. Ma olen abielus 36-aastane naine, kellel ei ole plaani lapsi saada. Hiljuti tekkis mul probleem ühe oma kolleegiga, kui meie ülemus saatis meile mõlemale ekirja, kus palus, et üks meist kahest võtaks enda peale õhtuse vahetuse. (Töö ise on 9-17, ent mõnikord peame tegema õhtuseid vahetusi, et suhelda kaastöölistega teistest ajatsoonidest.) Kolleeg palus, kas saaksin valve ise võtta, sest tema pojal on siis jalgpallimäng, ent ütlesin talle, et ei saa seda teha, sest mul endal on samal ajal võrkpallimäng. Ta ütles, et peaksin ikkagi ise valves olema, sest jalgpall on tema poja jaoks, minu mäng aga ainult minu enda jaoks. Ütlesin talle vägagi lugupidavalt, et minu töövälised tegevused ei ole tema omadest vähem olulised ainult seetõttu, et mul lapsi pole, lisaks peaks tema selle valve võtma, sest mina olen viimased kaks sellist vahetust ise teinud. Ta mühatas mu peale ning ma tean, et ka teised inimesed kontoris on hakanud mind sellest ajast saati taga rääkima, öeldes, kui nõme see ikkagi on, et ma sundisin teda tema poja mängust ilma jääma.

Ma usun, et on väga oluline töötavaid emasid toetada. Ma olen alati enam kui valmis võtma arvesse nende emade töögraafikuid, kellega ma koos töötan, kui see mulle just märkimisväärset ebamugavust ei tekita. Näiteks lahkuvad mitmed mu kolleegid varem töölt, et oma lastele lasteaeda järgi minna (meie firma lubab seda meelsasti) ning ka minul ei ole mitte mingeid probleeme projektitähtaegade juures sellega arvestmisega. Samuti oleksin ilmselt võtnud enda peale ka selle valve, kui mul poleks samale ajale juba midagi muud planeeritud olnud ning kui see ei tähendaks, et ma peaks tunduvalt rohkem õhtusi vahetusi tegema.

Rääkisin sellest olukorrast ka ühe oma sõbraga (kes on samuti ema) ning temagi ütles, et oleksin lihtsalt pidanud seda tegema, sest inimestel, kellel lapsi ei ole, peaks töötavate vanemate vastu rohkem empaatiat olema ning ma lihtsalt ei mõista, kui raske nende elu tegelikult on. Ütlesin tallegi lugupidavalt, et ma mõistan, et töötavatel emadel on tunduvalt stressirohkem elu kui minul, see on ka üks põhjuseid, miks ma otsustasin lastevaba elu kasuks. Lisaks ütlesin talle, et võin töötavaid emasid austada ning nende suhtes empaatiat tunda, samal ajal ka omaenda aega ning valikuid väärtustades. Temagi lihtsalt mühatas mu peale ning ütles, et ma lihtsalt ei mõista.

