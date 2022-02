Miks meil korraga sõrmed ülikonna järele sügelema on hakanud? Seda asjandust selga ajada on ju märksa tülikam kui pehmet vormitut jama, milles seni ringi looberdatud sai? Ja ülikonna kandmisega kaasneb, oh õudu, hulgaliselt tülikaid tingimusi. Selja peab sirgeks lükkama. Õlad ees ja nutikael õieli sellises kehakattes ringi käia on ilmvõimatu – sa ei meenuta nii inimest, vaid nagi.