VIDEO ⟩ Ema loobus enam kui aasta tagasi tütre pea pesemisest, tulemus jahmatab kõiki

Michelle selgitas, et ta ei pesnud oma tütre juukseid šampooniga 16 kuud. Veelgi enam, ta püüdis juukseid üldse mitte veega märjaks teha. Vaatamata sellele on videost näha, et tüdruku pikad juuksed on puhtad, siledad ja hoolitsetud.

Michelle märkis, et otsustas pesuvahendi kasutamisest loobuda, et hoida lapse peanahk ja juuksed tervetena. Ema rõhutas, et tema üllatuseks ei muutunud tüdruku juuksed rasvaseks, neile ei tekkinud kõõma ja need lõhnasid hästi. Naise sõnul kasutab ta vaid pusadevastast ja kammimist hõlbustavat spreid ja palsamit.