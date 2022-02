Autojuhtimine on paljude jaoks igapäevaelu oluline osa. Õppida sõitma tähendab õppida ellu jääma ja olema iseseisev. Mõned peavad autojuhtimist tülikaks, teised on rooli taha justkui loodud. Alt leiad tähemärgid, kes on autoroolis eriti osavad.