Prause selgitas, et naiste peenise-eelistuste kohta on tehtud hulganisti uuringuid, kuid tõdes, et meetodid on sageli ekslikud. Seda seetõttu, et naistel palutakse öelda oma eelistus lihtsalt pilti vaadates, kuid inimesed ei oska kuigi hästi suurust silma järgi ära arvata.