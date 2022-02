Teine viis kodus teksasid pisemaks teha on teksadega kuuma vanni minna ning seejärel lasta neil jalas kuivada. Kui saad nendega minna kuuma päikese kätte kuivama, siis see kiirendab protsessi. Kahandamine mõjub eelkõige aga pikkusele. Kui püksid on liiga laiad, siis tõenäoliselt nad venivad peagi taas välja.