Kui oled hädas unega, siis ära neid toite õhtuti söö

Teine mõjukas toiduaine on sibul, mis tekitab kõhugaase läbi seedesüsteemi seigeldes. Gaasid ajavad kõhu punni, mistõttu rändab maohappe söögitorusse, eriti kui lebad pikali. Selle vastu ei aita ka see, kui sibul läbi küpsetada, nii et parem on sellest õhtuti hoiduda.