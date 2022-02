PALJUD EI TEA ⟩ Juuksur paljastab, kuidas kuivšampooni tegelikult kasutada tuleb

Postitatud kaadris on selgitatud, et paljud inimesed kasutavad kuivšampooni valesti. juuksur Grace Victoria sõnul pihustavad enamik inimesi toodet rasustele juustele lootuses, et see imeb rasu kiiresti endasse. Tema sõnul muudab see meetod juuksed aga veelgi määrduvamaks ja kleepuvamaks.