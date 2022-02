TRAGÖÖDIA ⟩ Peterburis suri kolmekuune beebi väidetavalt lehmapiimaga toitmise tõttu

Esialgsetel andmetel toitis 31-aastane naine 31. jaanuari varahommikul oma kolme kuu vanust poega pudelist lehmapiimaga ja pani lapse enda kõrvale magama. Kahe tunni pärast ärgates nägi naine, et laps on teadvuseta ja sinaka nahaga. Ta helistas oma abikaasale, kes kutsus kohale jõudes kella 12 ajal kiirabi. Kahjuks ei õnnestunud lapse elu päästa.

Uudisteportaali Fontanka sõnul on naisel on veel kolm last vanuses 6–13 aastat, kuid nad elavad vanaema juures Altais. 2014. aastal võeti ema haldusvastutusele pisivarguse ja vanemate poolt alaealiste ülalpidamise ja koolitamise kohustuse täitmata jätmise eest.