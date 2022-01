PILK PEALE ⟩ 8 trendi, mis pornotööstuses sel aastal laineid löövad

Pornole mõeldes tuleb kõigepealt meelde ikkagi seks ise, sest see on ju sellise meedia peamine sisu ja eesmärk? Mitte ainult! Üha enam koguvad populaarsust sellised kelmikad linateosed, kus osalejate vahel kujutletakse ka sügavamat sidet ning vaatajad otsivad üha enam selliseid videosid, milles räägitav lugu oleks neile loogiline ning millega nad suudaksid end ka mingilgi määral samastada.

Millised aga on need pornotrendid, mis käesoleval aastal seksifilmide tööstust enim mõjutavad?

1. Naised on keskmes

Pornotööstus on pea alati olnud vägagi meeste poolt domineeritud, olgu tegemist siis tootjate või lookirjutajatega. Isegi filmides endis oli rõhk rohkem meesnäitleja tunnetel ja tegudel, naised jäid aga kõigis neis valdkondades pigem tahaplaanile. Ent see tendents on üha enam muutumas! Üha vähem toodetakse täiskasvanute filme, kus kehtib «maha ja taha»-printsiip, sest vaatajad ootavad ekraanilt selgelt välja joonistuvat lugu. Üha enam režissööre on ka ise naised, kes tootadavad pornot oma eelistustest lähtuvalt, seega näeme videotes üha rohkem ka tundeid ning naiste üleüldist panust.

2. Virtuaalreaalsus

Viimaste aastate jooksul on üha kiiremini arenema hakanud ka kõiksugused virtuaalreaalsusega seotud tehnoloogiad ning muidugi jõuavad need kiirelt ka pornosse. Paljud usuvad, et just 2022. aastal läheb virtuaalreaalsus viimaks massidesse ning VR-seadmete langevad hinnad muudavad need ka tavalisele inimesele kättesaadavaks. See aga tähendab pornotarbija jaoks erutavaid kogemusi, mis hõlmavad veelgi rohkemaid meeli kui tavalised videod!

3. Kvaliteet on võtmetähtsusega

Mida aeg edasi, seda rohkem ootavad vaatajad täiskasvanutele mõeldud sisult uudsust, põnevust ning millegi uue kogemist. Raske on välja tulla lugudega, mida varem poleks juba ilma riieteta jutustatud, läbi on proovitud palju, mis võiks vaataja tähelepanu endale krabada. Seega üks suund, kuhu pornotööstus üha jõudsamalt oma ressursid suunab, on videote ja sisu visuaalne kvaliteet. Tegelased peaksid olema seksikad ning ligitõmbavad ja kõige lihtsam viis seda saavutada on investeerida parimasse võimalikku salvestustehnikasse. Paljud tootjad toovad võimalikult filmiliku efekti saavutamiseks mängu nii HD-kvaliteediga kaamerad, peidukaamerad või isegi droonid.

4. Väga oluline on žanrite paljusus

Interneti levikuga on kasutajatel ligipääs üha rohkemale pornole ning sageli juhtub ka nii, et vaataja satub selliste kategooriate otsa, mida ta varem kohanudki pole. Kõigile ju meeldib vaheldus? Mida aeg edasi, seda enam peavad täiskasvanute filme tootvad ettevõtted suutma kombineerida erinevaid, juba varem eksisteerivaid žanre, et tuua vaatajateni midagi sellist, mida nad varem näinud ei ole, vahendab The Frisky. Selline uudsus on pornotarbija jaoks aga ligitõmbav ning kui tootja on sellega hästi hakkama saanud, meelitab ta enda juurde ka rohkem silmapaare.

5. Individuaalne lähenemine