PAREM VÕI VASAK? ⟩ Kas sinagi kannad käevõru valel randmel?

See kehtib eriti nende inimeste puhul, kelle käevõru on valmistatud erinevatest kristallidest, pool- või lihtsalt vääriskividest, millel peaks inimese energiale või elule teatud mõju olema. Kristalliekspert Tora selgitab oma TikToki videos asja järgmiselt, et ühe käe randmel olevad helmed tõmbavad sulle energiat ligi, teised aga annavad välja. Kas tõesti on võimalik, et kannad võru valel randmel?