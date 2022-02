See on esimene uuring, milles kasutati aktiivsuse jälgimiseks vastavat mõõdikut. Haiguste kontrolli ja tõrje keskus soovitab täiskasvanutel teha nädalas vähemalt 150 minutit trenni, et vähendada krooniliste haiguste riski ja ennetada liigvarajast surma. See teeb pool tundi päevas, viis korda nädalas.