Nüüd on ametlikult õige aeg tantsida ainult oma muusika järgi ning teha asju vaid endale omasel viisil. Riski ning jää iseendale truuks, seda eriti sotsiaalsetes olukordades. Lase välja ka oma tumedam pool ning naera just nende naljade üle, mis sulle naljakad. Miks? Sest praegu on käes Veevalaja-hooaja tipphetk, mis toob välja meie iseloomu omanäoliseimad tahud ja on ideaalne hetk neid täiel rinnal nautida!