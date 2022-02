Muidugi ei saa öelda, et kui oled sündinud konkreetse tähemärgi all, siis sul on automaatselt määratud olla truudusetu. Reaalsus on see, et iga sodiaagimärgi esindaja hulgast võib leida omajagu petjaid. Alt leiad sodiaagimärgid, kelle seas kipub truudusetust siiski kõige rohkem esinema.