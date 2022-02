Suhte õitsenguks on sageli vaja tasakaalu ja stabiilsust. Isegi, kui suhtes ollakse teineteise meeletult armunud, ei taga see vabadust, et individuaalsust praktiseerida. Sageli nähakse, et naised on suhtes see haavatavam pool, samas leidub ka neid, kes tõusevad sellest stereotüübist kõrgemale ja valitsevad oma partnerit.