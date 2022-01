BURGERI FÄNN ⟩ Kuninganna Elizabeth II alustas ketšupi tootmist

Kirjelduse kohaselt on see ketšup «ideaalne hommikusöögiks või igal kellaajal». Ketšup on maitsestatud datlite, õunamahla ja vürtsidega, samas kui pruun kaste sisaldab äädikat ja vürtse.

Kuigi toodete turule toomine võib tunduda ootamatu, on kuninganna väidetavalt tõeline hamburgerifänn, nii et palee köök on tõenäoliselt maitseainetega hästi varustatud. Endine kuninglik peakokk Darren McGrady ütles aga, et monarh eelistab oma burgerit ilma kuklita, mida süüakse noa ja kahvliga ning serveeritakse ketšupi asemel jõhvikatega.