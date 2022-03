EESTI MEHED PIHIVAD ⟩ Kas ilu mõjub suhteturul nagu needus?

Küsisime meestelt - Kas naine peab olema ilus? Kas ilu on üldse mingisugune eelis? Või on sootuks vastupidi - liigne ilu mõjub suhteturul nagu needus? Või õitseb õnn kõige paremini keskmiste inimeste seas, kes on kenakesed, aga mitte hirmutavalt kaunid? Fakt on see, et ilusaid küllalt tihti kardetakse, peetakse ülbeks, upsakaks, rumalaks, tüütult edevaks, truudusetuks... Aga mis me ikka mõistatame, meeste arvamused on siin!