NAISTEJUTUD ⟩ Astroloog: «Algas uus ajastu, kus kõik saavad võrdseks»

Margit Korbe on tähetarkust uurinud lapsest peale, tänaseks on tal kogemust juba paarkümmend aastat. Kuid inimeste huvi selle maailma vastu on kõvasti kasvanud just nüüd. «Mulle tundub, et üldse inimene on ärkamas rohkem sellele, et iseennast tundma õppida. Seda ma tunnetan ja näen seda tähtedest. Seda võib seostada Veevalaja ajastuga, milles me juba oleme.»

Veevalaja ajajärgus on inimeste ülesanne iseennast leida. Kõik inimesed saavad võrdseks ja võrdse võimaluse ennast väljendada. Igaühel on oma hääl. Kaovad suured liidrid ja figuurid. Inimeste ülesanne on leida üles individuaalne säde iseendas ja õppida end paremini mõistma.

«Lõppes Kalade ajastu, millele oli iseloomulik see, et on iidolid ja suured juhid,» selgitab astroloog. «Ning inimestel oli usk, vahel ka pime usk kellessegi, kes teda juhib.» Praegu pole pimeda usuga enam midagi teha.

Muutunud on ka valitsev element: «Kaks metalli aastat oli, kaks vee aastat on ees. Metall on nagu mõõk, mis eraldab ja lõikab, aga vesi ühendab meid. Inimesed muutuvad teineteise suhtes pehmemaks ja empaatilisemaks.»

Astroloog Margit Korbe. FOTO: Konstantin Sednev

Astroloogiale on huvitaval kombel kõige rohkem kahju teinud horoskoopide suur populaarsus. Pinnapealsed ja üldistavad soovitused, mida veidi lahmivas laadis ja pelgalt tähemärgi alusel antakse. «See on meelelahutuslik astroloogia,» selgitab Margit Korbe leebelt. «Ja meelelahutusena võikski seda võtta. Aga astroloogial on olemas ka palju sügavam sisu.»

Margit Korbet on võimalik kuulata Sodiaagisosinate laivil, mis toimub 10.02 2022 kell: 20.00 Odeon Baaris Koplis.

Inimesi pole vaid 12 tüüpi, igaüks on unikaalne

Peamine eksiarvamus, et inimesed peaksid 12 tähtkuju kaupa sarnased olema ei ole seega vähimalgi määral tõde. Mida siis tähtedest teada saab? «Oh, seal on väga palju,» elavneb astroloog. «Saab vihjed erinevate eluvaldkondade kohta, mis suunas kellelgi on parem liikuda ja kuhu mitte minna. Aga mitte selles mõttes, et astroloogia ütleks sulle täpselt: mine sinna, hakka selleks ja abiellu sellega, mitte niimoodi!»

Ka need asjad, mis pealt paistavad halvad, saab süvenedes enda kasuks pöörata. Võtame näiteks Saturni. «Saturni tihtipeale kardetakse,» räägib astroloog. «See karm planeet, mis piirab, on raske ja tõsine. Kuid Saturn annab võimaluse midagi luua, mis püsiks.» Ka väga positiivseks peetud planeedid pole seda lõpuni. «Võtame Veenuse, seda peetakse väga heaks. Aga kui Veenus on kaardis väga tugev, siis võib inimene kaotada ennast naudingute otsimisse ja ta ei suuda luua midagi, mis oleks ajas püsiv. Võivad tekkida sõltuvused. Igal heal on oma varjupool ja igal halval on oma hea külg.»