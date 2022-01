Milline loom idamaade sodiaagist kattub sinu tähemärgiga?

Maailmas on palju erinevaid kultuure, kes usuvad erinevaid asju ja kelle traditsioonid on omanäolised, ent päeva lõpus oleme kõik inimesed ning kõiges on võimalik leida kokkupuutepunkte ja seoseid. Lääne traditsioonis muutub märk iga kuu ning Hiina kalendris aastaste vahedega, kuid ajastusest hoolimata on nii siin- kui sealpoolsete kaheteistkümne sodiaagimärgi esindajate vahel tugevaid seoseid.