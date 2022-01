ÜKS MILJONITEST ⟩ Ameerikas sündisid üliharuldased kaksikud

Kahekümnendates eluaastates Savannah Combs sünnitas oma kaksikutest tütred mais 2021. Esmakordselt emaks saanud naine teadis juba ette, et vähemalt ühel beebidel võib olla Downi sündroomi põhjustav kromosomaalne häire. Raseduse ajal diagnoos siiski kinnitust ei leidnud.

Pärast tüdrukute sündi sai selgeks, et tegemist on väga erilise duoga. Mõlemal kaksikul on Downi sündroom.