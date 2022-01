Kusagilt oleme me võtnud, et nägu tuleks puhastada nii hommikul kui ka õhtul, aga ekspertide sõnul piisab hommikuti ka lihtsalt sellest, kui puhta veega oma nägu pritsida. Mis öösel selle nahaga ikka nii väga juhtuda jõuab. Õhtul vajab nägu aga rohkem puhastamist, sest on olnud terve päeva meigikorra all või tänaval kõndides puutunud kokku tolmu ja heitgaasidega.