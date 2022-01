1912. aasta kevadel vaatas põnevil rahvahulk Londoni sadamakail, kuidas maailma suurim laev Titanic oma esimesele teekonnale asus. Luksusalust peeti uppumatuks, ent vähem kui nädal hiljem põrkas see kokku jäämäega ning vajus Atlandi ookeani põhja.

Palju tähelepanu saanud juhtum on tekitanud rohkesti müüte selle kohta, mis ikkagi juhtus tol saatuslikul ööl 14. ja 15. aprilli vahel.

Rootsi ajaloolase Claes-Göran Wetterholmi sõnul on James Cameroni tehtud «Titanic» (1997) parim film tollest traagilisest juhtumist. «Filmis on palju asju, millega ma üldse nõus ei ole, ja kui ma nägin Cameroni esilinastusel, siis nii ma talle ka ütlesin. Kuid film annab ideaalselt edasi laeva atmosfääri. Olen palju aastaid uurinud, mis tol ööl juhtus – olen rääkinud laevalt pääsenute ja nende pereliikmetega, et tõde ilmsiks tuleks.»