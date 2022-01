Tarokaartide sümboolikas on tihedalt põimunud astroloogia, numeroloogia, kabala ja teised iidsed tarkused, kuid selleks, et saada kaartidelt juhatust, võib alustada ka väga lihtsalt. Üks viis vaadata, mida alanud aasta just sinule toob, on arvutada välja oma aastakaart. Kuidas seda teha ning milliseid sõnumeid aastakaart sulle käesolevaks aastaks toob?