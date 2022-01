PARIISI MOENÄDAL ⟩ Jean Paul Gaultieri uuest kollektsioonist leiab sobivaid kleite ka Eesti külma kevadesse

Sellekevadise kollektsiooni disainer on Glenn Martens, kes võeti Gaultieri kõrgmoemajja tööle üheks hooajaks. «Ma teen seda vaid ühe hooaja, seega ei pea ma moemajale tervet uut tulevikuimagot kujundama, tegemist on väga teistsuguse ülesandega,» rääkis mees intervjuus ajakirjaga Vouge. «Soovin oma kollektsiooniga tähistada Gaultieri ning järgisin oma disainides Jean Pauli poolt välja kujundatud naist: jumalannalikku, kaunist, rõhutatud puusadega diivat, kes kannab endas draamat, mida Jean Paul nii väga armastas. Ma ehitasin ka selle kollektsiooni tema ikooniliste moemomentide peale üles, kuigi pöörasin need endale vägagi omaselt pea peale.»