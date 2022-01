55-aastane Roll on naisega abielus olnud 20 aastat, kaks viimast neist on ta maganud õues. Ühel õhtul, kui ta lastega mängis, tabas teda ilmutus. «Väljas olemine, värske õhu hingamine, tähtede all magamine – see on lihtne viis, kuidas saada kontakti sellega, mida tähendab olla üdini inimene,» jutustas ta oma YouTube’i videos.