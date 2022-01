JULGED PROOVIDA? ⟩ Imeilusate juustega blogija näitab, kuidas vaid kord kuus pead pesta

Haylee Cunningham jagab veebis regulaarselt juuksehoolduse näpunäiteid. Ühes neist ütles ta, et peseb juukseid vaid korra kuus. Naine tunnistas, et hakkas oma juukseid treenima, vähendades järk-järgult nende pesemise sagedust. Tänu sellele näevad kiharad tema sõnul välja terved, siledad ja säravad välja.

Loo kangelanna selgitas, et kandis kuu aega kuivšampooni juurtele, et rasust juustes lahti saada. Samal ajal pihustas ta juustesse spetsiaalset parfüümi, et halba lõhna ära hoida.