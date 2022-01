Greibimahl laseb ravimil rohkem vereringesse imenduda, mistõttu on oht kogeda kõrvalnähtusid tõsisemalt.

Ravimeid lagundab organismis ensüüm CYP3A4, kuid greibimahl võib selle blokeerida. See tähendab aga, et ravim jääb su kehasse kauemaks, mis võib viia tõsiste tervisehädadeni. Näiteks, kui võtad ravimeid kolesteroolitaseme madaldamiseks, siis koos greibimahlaga võib see kahjustada su maksa ning ohustada neere.