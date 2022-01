ÜLEVAADE ⟩ Eestis sai taas enim lapsi nimeks Robin või Mia

Eelmisel aastal populaarsemateks osutunud nimedest kõik on värsketele vanematele meele järgi olnud juba pikemat aega.

Oliver on tipus olnud 17 aastat, Robin viimased 11 aastat ja Mark kuus aastat.

Sofia on olnud esikümnes 16 aastat, Mia kümme aastat ja Emily neljandat aastat.

Üldiselt paistab silma, et tüdrukute nimed uuenevad kiiremini kui poiste nimed. Eelmise aasta esikümne nimedest oli 2011. aastal tüdrukute edetabelis vaid Sofia, poiste nimedest aga lausa neli (Robin, Oliver, Rasmus ja Martin), mis on olnud populaarsed üle kümne aasta.

Mõned nimed populaarsemate eesotsas siiski ka vahetuvad. Täiesti uus nimi esikümnes oli 2021. aastal Miron, mille populaarsus hakkas järsult kasvama kümme aastat tagasi. Hanna, Nora, Henri, Kristofer ja Martin olid mõned aastad tagaplaanil, aga nüüd taas esikümnes. Sofia on olnud erakordselt populaarne nimi, olles viimased 13 aastat esimesel või teisel kohal. Viimasel paaril aastal on Sofia populaarsus aga pisut langenud. Varem sai Sofia nimeks üle saja tüdruku aastas, mis oli mõnel aastal ligi kaks korda rohkem, kui populaarsuselt teise nime puhul. Viimastel aastatel on Sofia-nimelisi lisandunud aga 80 ringis.