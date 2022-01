ÜLLATAV SÄÄSTUNIPP ⟩ Ema peseb nelja-aastase tütre juukseid äädikaga

31-aastane Jagroop Sahi ütles, et hoolib keskkonnast, mistõttu otsustas ta vabaneda toksiine sisaldavatest nahahooldustoodetest ja igasugusest kosmeetikast, mis on pakendatud plastikusse. Sel põhjusel otsustas naine lõpetada ka tütre Arvaya juuste pesemise beebišampooniga ja leidis pesuvahendile ebatavalise asenduse.

Ema sõnul hakkas ta tüdruku peanaha ja juuste puhastamiseks kasutama kookosõli ja õunaäädikat. Sahi nentis, et mainitud tooteid on lisaks tütrele kasutanud ka tema abikaasa. Mees ei suutnud siiski šampoonist täielikult loobuda, kuid asendas selle tahke šampooniga, et keskkonnasaastet miinimumini viia.