VÕIMAS ⟩ Arva ära, mitu beebit siin kõhus peidus on?

Paljud on hämmingus, kuidas naise kõht küll nii suureks paisuda sai. Paljud peavad Michellat tõeliseks kangelannaks ning toonitavad, kui vastutusrikast rolli naised uue elu ilmale toomisel mängivad.

Sünnitusele eelneval päeval kirjutas Michella Instagramis, et kuigi tal oli füüsiliselt äärmiselt valus, oli see samas ka võimas tunne, et ta saab peagi kolmikute emaks. «Kahel viimasel päeval oli mul lausa raske hingata,» ütles ta.