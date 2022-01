MEHE NÕU ⟩ Iga paarisuhet saab päästa, kuid selleks tuleb Armastuse Panka investeerida just nii palju

Maailm on täis erinevaid teooriaid ja metoodikaid, mille abil oma abielu ja paarisuhet analüüsida ja paremaks tuunida. Mulle isiklikult meeldib kasutada nn Armastuspanga metoodikat, mille mõtles välja Dr.Willard Harley ja avaldas sellest 1986 aastal raamatugi. Tänaseks on seda raamatut müüdud ligi 10 miljonit eksemplari. Nii nagu ka inseneriharidusega Dr.Harlye ise, on see metoodika, milles ka Eesti paare koolitan ülimat lihtne. Ja nagu olen ka ise enda elus näinud ja paaride peal praktiseerinud, küllalt tõhus.

Raul Kalev leidis oma kire aidata teisi paare läbi isikliku suhte kriiside ja karide. Me teeme krooniliselt palju asju valesti ja pikas plaanis on mõju alati üks - need hävitavad meie suhted. Samas võiksime me mõnd asja teisiti tehes olla kordades õnnelikumad ja rahulolevamad. FOTO: Sven Tupits

Enne tuleb panustada, siis tulevad tunded

Armastuse Pank on olemas igaühes meis ja selles on oma kontod kõigil inimestel, kellega meil on lähedased suhted. Kui me tahame panustada õnnelikku paarisuhtesse, tuleb meil panustada positiivsust enda kontole meie partneri südames. Iga tegevus, mis vastab meie partneri emotsionaalsete vajaduste rahuldamisele, pungitab kontot. Iga halb sõna või käitumine aga röövib kontot meie partneri südames. Kuid tasub ka lisada, et negatiivsetel ja positiivsetel panustel on ka kontole erinev mõju. Keskmiselt tuleb ühe kogemata või meelega lendulastud emotsionaalse tujurikkuja poolt röövitud kontobalansi heastamiseks panustada vähemasti viide positiivsesse sammu.

Selleks, et Armastuse Panga kontot meie partneri südames pungitada, ei piisa vaid juhuslikest heategudest. Ülioluline on panustada just neisse ja ainult neisse, mis rahuldavad meie elukaaslase individuaalseid emotsionaalseid vajadusi. Ja on veel üks tegur selles metoodikas, ilma milleta kogu pingutus luhta võib minna: neile paaridele, kes kulutavad teineteise peamiste emotsionaalsete vajaduste rahuldamisse vähem kui 15h nädalas, romantiline taassünd paraku ei pruugi koita. Sest romantika lihtsalt nõuab aega ja pühendumist.

Pavlovi koera reinkarnatsioon meie magamistoas

Kuidas aga Dr. Willard Harley sellise praktikani üldse jõudis? See oli päris huvitav. Ta nimelt küsitles sadu probleemide küüsis ja armastuses jahtunud paare. Kuni avastas ühe suurima ühisnimetaja: ainult need paarid, kes olid teineteisesse romantiliselt armunud, ei soovinud lahutada. Aga kuidas meelitada paare, kes on armastuse kaotanud, vajunud sõprade või lihtsalt lapsevanemate rolli, taas armuma? Kas pole see mitte võimatu?

Ei, ei ole. Kui mu enda abikaasa pärast 13 ühist aastat ukse enda järelt kinni lõi ja mul tuli valida strateegia tema tagasivõitmiseks, siis panustasin just Armastuse Panga ideele. Ja see töötas. Juba 3 kuu pärast soovis mu ekskaasa mu juurde naasta. Veel aasta ja me olime taas romantilises suhtes. Täpselt nagu meie esimesel kahel kuul.

Armastuse Panga idee toetub nn «Pavlovi koera» fenomenile. Nimelt avastas Venemaa teadlane ja Nobeli preemia laureaat Ivan Pavlov rohkem kui 100 aasta eest, et kui koer soovib saada süüa ja iga kord söögi andmisega käivitada ka kindel heli, siis mingi aja pärast hakkab see heli koera jaoks toiduga assotsieeruma ka ilma, et toitu ennast lähedalgi oleks.

Sama põhimõtet rakendab ka Dr.Harley Armastuse Pangaga: kui sa hakkad rahuldama oma partneri emotsionaalseid vajadusi, siis üsna peagi hakkavad need tekitatud mõnutunded assotsieeruma ka inimesega, kes neid tekitab. Sinuga. Ja nii ongi võimalik taas juba lootusetult kadunud romantilisse suhtesse tagasi jõuda. Kui sama otsustavad praktiseerida mõlemad abikaasad, on efekt nähtav 2-3 kuuga.

Olen Armastuse Panga metoodikat tutvustamas ka eestlastele, esimene 3-tunnine zoomi koolitus toimub juba sel laupäeval veebiteleris. Ma siiralt usun, et just sellise lähenemisega saavad vähemasti pooled maha jahtunud paarid endi suhte taas leekima läita! Kusjuures ilma terapeudi abita.

