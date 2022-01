PALJUD EKSIVAD ⟩ Kas pissid duši all? Eksperdid ütlevad, miks see sind ohtu seab

Siiski on üks asi, mida arstid kui ühest suust vältida soovitavad. See puudutab duši alla pissimist. See on midagi, mida mõned teevad ja mõned mitte – või vähemalt ei tunnista, et teevad. Samuti on duši alla pissimist pigem takka kiidetud, sest väidetavalt aitab see tualettpotis vett kokku hoida.

Ekspertide sõnul võib duši all pissimisel olla üllatav kõrvamõju. Seda seetõttu, et aju või hakata jooksvat vett pissimisega seostama. Nii et kui kuuled soliseva vee häält, isegi kui sa pole tualetis, võib see heli aktiveerida ajus vajaduse pissile minna.